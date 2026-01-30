Ratnaveer Precision Engineering legte Quartalsergebnis vor
Ratnaveer Precision Engineering hat am 31.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 3,11 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ratnaveer Precision Engineering 2,24 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 2,69 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,55 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
