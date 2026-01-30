DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9600 -5,0%Nas23.462 -0,9%Bitcoin63.357 -2,4%Euro1,1853 ±0,0%Öl65,57 -7,3%Gold4.569 -6,1%
Ratnaveer Precision Engineering legte Quartalsergebnis vor

02.02.26 06:35 Uhr
Ratnaveer Precision Engineering
148,00 INR -4,90 INR -3,20%
Ratnaveer Precision Engineering hat am 31.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 3,11 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ratnaveer Precision Engineering 2,24 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 2,69 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,55 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

