Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke). Das Papier von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 9,6 Prozent auf 104,90 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 9,6 Prozent auf 104,90 EUR ab. Das Tagestief markierte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bei 94,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 112,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.072.018 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 171,40 EUR erreichte der Titel am 11.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie mit einem Kursplus von 63,39 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.06.2025 bei 94,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 174,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am 06.05.2025. Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,53 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 717,29 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 560,22 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren. Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.08.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) einen Verlust von -1,015 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai

MDAX-Wert Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 3 Jahren abgeworfen