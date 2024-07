Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Mittwochvormittag verlustreich

Kursverlauf

Die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 143,80 EUR.

Um 09:01 Uhr rutschte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 143,80 EUR ab. Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie gab in der Spitze bis auf 143,80 EUR nach. Bei 145,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.242 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 153,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2023 auf bis zu 93,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie ist somit 35,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie wird bei 149,78 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am 04.04.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,39 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,55 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 560,22 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 50,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) einen Umsatz von 372,05 Mio. EUR eingefahren.

Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Verlust in Höhe von -0,224 EUR je Aktie aus.

