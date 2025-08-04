DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.310 -1,6%Euro1,1652 -0,1%Öl66,81 -0,9%Gold3.551 -0,3%
Reddit Aktie News: Anleger greifen bei Reddit am Abend zu

04.09.25 20:25 Uhr
Reddit Aktie News: Anleger greifen bei Reddit am Abend zu

Die Aktie von Reddit gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Reddit-Papiere zuletzt 4,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Reddit
231,68 USD
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 233,30 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Reddit-Aktie bei 233,62 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 225,00 USD. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 382.108 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2025 bei 253,00 USD. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 7,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 55,28 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 76,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Reddit am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Reddit im vergangenen Quartal 499,63 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reddit 281,18 Mio. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Reddit wird am 04.11.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,84 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

