Reddit Aktie News: Reddit am Abend gesucht

03.10.25 20:24 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Reddit. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 208,20 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
208,58 USD 7,66 USD 3,81%
Charts|News|Analysen

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 208,20 USD zu. Der Kurs der Reddit-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 213,37 USD zu. Bei 212,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 731.398 Reddit-Aktien umgesetzt.

Bei 282,81 USD markierte der Titel am 19.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,84 Prozent. Am 04.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,36 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 67,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Reddit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Reddit 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Reddit am 31.07.2025 vor. Reddit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 499,63 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 281,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,86 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

