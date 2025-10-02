Reddit Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Reddit

Kurs der Reddit

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Reddit. Das Papier von Reddit befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,8 Prozent auf 199,02 USD ab.

Um 20:08 Uhr ging es für die Reddit-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 199,02 USD. In der Spitze büßte die Reddit-Aktie bis auf 198,87 USD ein. Bei 208,68 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 813.213 Reddit-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 282,81 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. 42,10 Prozent Plus fehlen der Reddit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 64,90 USD am 03.10.2024. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 206,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Reddit am 31.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Reddit -0,06 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 499,63 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 281,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Reddit-Gewinn in Höhe von 1,86 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Reddit-Aktie im Fokus: Kursrally, Analystenstimmen und Zukunftschancen

Tesla-Aktie: Visionäres Airbag-Update spaltet die Nutzerszene

Reddit-Aktie zweistellig höher: Reddit mit schwarzen Zahlen im Quartal