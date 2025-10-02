DAX24.416 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.318 -0,1%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.780 +0,1%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1697 -0,3%Öl64,57 -1,3%Gold3.838 -0,7%
Reddit Aktie News: Reddit gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

02.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Reddit gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Reddit konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 205,05 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
204,06 USD 1,46 USD 0,72%
Charts|News|Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 205,05 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Reddit-Aktie bei 209,00 USD. Bei 208,68 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 217.676 Reddit-Aktien gehandelt.

Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 282,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Reddit-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2024 auf bis zu 64,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 68,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 31.07.2025 legte Reddit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,06 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Reddit mit einem Umsatz von insgesamt 499,63 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281,18 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 77,69 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Reddit wird am 04.11.2025 gerechnet.

Experten taxieren den Reddit-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,86 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

