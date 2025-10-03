DAX24.374 -0,2%Est505.648 ±0,0%MSCI World4.350 +0,5%Top 10 Crypto16,65 +1,1%Nas22.877 +0,1%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,60 +0,4%Gold3.879 +0,6%
Reddit Aktie News: Reddit gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

03.10.25 16:10 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Die Aktie von Reddit zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 4,3 Prozent auf 209,52 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
209,09 USD 8,17 USD 4,07%
Charts|News|Analysen

Im New York-Handel gewannen die Reddit-Papiere um 15:53 Uhr 4,3 Prozent. Die Reddit-Aktie legte bis auf 213,37 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 212,00 USD. Zuletzt wechselten 316.448 Reddit-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (282,81 USD) erklomm das Papier am 19.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (67,36 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 67,85 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 hat Reddit in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Reddit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 499,63 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 281,18 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,86 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

