Reddit Aktie News: Reddit zeigt sich am Nachmittag freundlich

Blick auf Reddit-Kurs

07.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Reddit zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Reddit-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 208,63 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Reddit zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,5 Prozent auf 208,63 USD. Die Reddit-Aktie zog in der Spitze bis auf 209,40 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 205,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Reddit-Aktien beläuft sich auf 106.341 Stück.

Bei 282,81 USD markierte der Titel am 19.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Reddit-Aktie 35,56 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2024 bei 69,31 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Reddit-Aktie derzeit noch 66,78 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Reddit-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 31.07.2025 äußerte sich Reddit zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 USD gegenüber -0,06 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 499,63 Mio. USD gegenüber 281,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,86 USD je Aktie in den Reddit-Büchern.

Redaktion finanzen.net

