Kursentwicklung im Fokus

Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Abend nordwärts

07.10.25 20:29 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Abend nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Reddit. Das Papier von Reddit konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 205,84 USD.

Die Reddit-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 205,84 USD. Die Reddit-Aktie zog in der Spitze bis auf 209,60 USD an. Bei 205,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 369.581 Reddit-Aktien.

Am 19.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 282,81 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,39 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2024 bei 69,31 USD. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 196,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Reddit veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 USD, nach -0,06 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 499,63 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 281,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Reddit-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,86 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

