Reddit Aktie News: Reddit zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Die Aktie von Reddit zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 264,55 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 264,55 USD zu. Die Reddit-Aktie zog in der Spitze bis auf 266,15 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 261,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 93.710 Reddit-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 266,50 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 17.09.2024 auf bis zu 57,33 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 78,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 legte Reddit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 USD gegenüber -0,06 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 499,63 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 77,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281,18 Mio. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Reddit-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,84 USD je Aktie.

