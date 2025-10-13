Reddit Aktie News: Reddit macht am Abend Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Reddit. Das Papier von Reddit legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 203,36 USD.

Um 20:07 Uhr wies die Reddit-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 203,36 USD nach oben. Bei 203,85 USD erreichte die Reddit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 202,00 USD. Der Tagesumsatz der Reddit-Aktie belief sich zuletzt auf 252.266 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (282,81 USD) erklomm das Papier am 19.09.2025. Gewinne von 39,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,85 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Reddit-Aktie.

Am 31.07.2025 äußerte sich Reddit zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 499,63 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 77,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281,18 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Reddit-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Reddit-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,86 USD je Aktie in den Reddit-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

US-Börsenaufsicht nimmt AppLovin unter die Lupe - Aktie nach zweistelligem Kurseinbruch höher

Reddit-Aktie im Fokus: Kursrally, Analystenstimmen und Zukunftschancen