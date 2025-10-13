Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag auf grünem Terrain

So bewegt sich Reddit

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Reddit. Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 202,42 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Reddit-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 202,42 USD. Die Reddit-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 203,14 USD. Bei 202,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 88.025 Reddit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 282,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 28,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,85 USD am 12.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 65,49 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Reddit 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 31.07.2025 legte Reddit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,48 USD gegenüber -0,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 499,63 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 77,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281,18 Mio. USD in den Büchern standen.

Reddit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Reddit.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Reddit ein EPS in Höhe von 1,86 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

