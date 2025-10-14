Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag im Minus

Blick auf Reddit-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Reddit. Der Reddit-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,6 Prozent auf 198,41 USD.

Die Reddit-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 198,41 USD abwärts. Die Reddit-Aktie gab in der Spitze bis auf 194,77 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 198,85 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Reddit-Aktien beläuft sich auf 73.272 Stück.

Bei einem Wert von 282,81 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2025). Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 42,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2024 bei 72,90 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 63,26 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Reddit-Aktie.

Am 31.07.2025 äußerte sich Reddit zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 USD gegenüber -0,06 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Reddit im vergangenen Quartal 499,63 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reddit 281,18 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Reddit ein EPS in Höhe von 1,86 USD in den Büchern stehen haben wird.

