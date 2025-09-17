DAX23.622 +1,1%ESt505.447 +1,4%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.188 +0,4%Nas22.535 +1,2%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1774 -0,4%Öl67,75 -0,2%Gold3.642 -0,5%
Reddit Aktie News: Reddit reagiert am Nachmittag positiv

18.09.25 16:11 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Reddit. Zuletzt wies die Reddit-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 278,62 USD nach oben.

Reddit
280,99 USD
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 278,62 USD zu. Bei 279,20 USD erreichte die Reddit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 272,10 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 186.012 Reddit-Aktien.

Am 18.09.2025 markierte das Papier bei 279,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,21 Prozent Plus fehlen der Reddit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 61,54 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 77,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Reddit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Reddit ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 77,69 Prozent auf 499,63 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 281,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Reddit-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Reddit einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

