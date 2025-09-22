DAX23.648 +0,5%ESt505.483 +0,8%Top 10 Crypto15,57 +2,2%Dow46.506 +0,3%Nas22.721 -0,3%Bitcoin95.899 +0,4%Euro1,1792 -0,1%Öl68,04 +2,2%Gold3.780 +0,9%
Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

23.09.25 16:10 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Die Aktie von Reddit gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Reddit-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,0 Prozent auf 247,13 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Reddit-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 247,13 USD. Bei 246,47 USD markierte die Reddit-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 253,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Reddit-Aktien beläuft sich auf 226.370 Stück.

Bei 282,81 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Reddit-Aktie somit 12,62 Prozent niedriger. Am 25.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 63,60 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 74,26 Prozent würde die Reddit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Reddit am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 77,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 281,18 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 499,63 Mio. USD ausgewiesen.

Reddit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

