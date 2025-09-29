DAX23.880 +0,6%ESt505.527 +0,4%Top 10 Crypto15,53 ±0,0%Dow46.138 -0,4%Nas22.523 -0,3%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1729 ±0,0%Öl67,07 -0,9%Gold3.838 +0,1%
Aktie im Fokus

Reddit Aktie News: Reddit verliert am Dienstagnachmittag kräftig

30.09.25 16:10 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit verliert am Dienstagnachmittag kräftig

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Reddit. Der Reddit-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 6,2 Prozent auf 227,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
227,28 USD -14,70 USD -6,07%
Charts|News|Analysen

Die Reddit-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 6,2 Prozent auf 227,00 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Reddit-Aktie bis auf 227,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 240,00 USD. Bisher wurden heute 143.696 Reddit-Aktien gehandelt.

Am 19.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 282,81 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie. Bei 64,53 USD erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 251,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Reddit ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,06 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Reddit mit einem Umsatz von insgesamt 499,63 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281,18 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 77,69 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Reddit am 04.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Reddit ein EPS in Höhe von 1,86 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

