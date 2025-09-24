Reddit Aktie News: Reddit am Abend im Bärenmodus

So bewegt sich Reddit

Die Aktie von Reddit gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Reddit gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,9 Prozent auf 227,75 USD abwärts.

Die Reddit-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 5,9 Prozent auf 227,75 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Reddit-Aktie bis auf 225,14 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 240,00 USD. Zuletzt wurden via New York 420.885 Reddit-Aktien umgesetzt.

Bei 282,81 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Reddit-Aktie derzeit noch 24,18 Prozent Luft nach oben. Bei 64,53 USD erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 71,67 Prozent würde die Reddit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Reddit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Reddit 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 lud Reddit zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,06 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 499,63 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 281,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Reddit einen Gewinn von 1,86 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

