EZB: Banken hatten auch wegen Kreditgarantien mehr Repo-Sicherheiten

Die Europäische Zentralbank (EZB) macht in einem aktuellen Aufsatz auf ein selten diskutiertes Element ihrer lockeren Geldpolitik aufmerksam: Sie hat während der Corona-Krise die Anforderungen an Wertpapiere gesenkt, die sie als Sicherheit in ihren Refinanzierungsgeschäften akzeptiert.