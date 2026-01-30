DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,48 -2,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin66.088 -0,5%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Reiche: Energiepartnerschaft mit Saudi-Arabien

01.02.26 10:23 Uhr

RIAD/BERLIN (dpa-AFX) - Mit dem Anschub von Investitionen unter anderem im Energiesektor will Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) die Beziehungen zu Saudi-Arabien vertiefen. Bei einer Reise in den Wüstenstaat soll auch eine Energiepartnerschaft unterzeichnet werden, wie Reiche beim Abflug sagte. Die von zahlreichen Unternehmensvertretern begleitete Wirtschaftsministerin kehrt am Dienstag zurück.

Die geplante Energiepartnerschaft umfasse neben dem Bezug von Öl- und Gasprodukten aus Saudi-Arabien auch gezieltes strategisches Investment in erneuerbare Energien. Reiche nannte Speichertechnologien und nachhaltigen Wasserstoff. Sie werde von 35 Unternehmen und elf Start-ups begleitet, aus der klassischen Energie- und der Erneuerbaren-Branche. Saudi-Arabien lege auch einen starken Fokus aus Dekarbonisierung.

Ausdruck der Reise sei auch die Suche nach neuen Partnern. "Das ist es auf jeden Fall", sagte Reiche vor dem Abflug in die Monarchie. Mit Blick auf die USA unter Präsident Donald Trump sagte die CDU-Politikerin: "Wenn Partnerschaften, auf die man sich Jahrzehnte verlassen hat, anfangen, ein wenig brüchig zu werden, müssen wir nach neuen Partnern suchen." Deutschland müsse sich als exportorientierte Nation breiter aufstellen./hrz/bw/DP/zb