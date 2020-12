Wieder unter 13.300er-Marke: Corona-Mutation führt zu DAX-Crash

Zudem gibt es weiterhin keine Einigung auf einen Brexit-Handelsdeal, wohingegen eine Einigung um ein milliardenschweres US-Konjunkturprogramm erzielt wurde. Der Leitindex verlor zum Start am Montag 1,7 Prozent auf 13.398,22 Punkte und brach auf Tagestief von 13.060,34 Einheiten ein. Am Ende des Handelstages wies die DAX-Tafel noch ein Minus von 2,82 Prozent auf 13.246,30 Punkte aus und liegt damit wieder unter der psychologisch wichtigen Marke von 13.300 Stellen, um die der Leitindex in den letzten Wochen immer wieder gependelt war. Den historischen Höchstkurs hatte der DAX im Februar bei 13.795 Punkten erreicht und war am vergangenen Freitag nur knapp daran gescheitert.

Neue Corona-Variante belastet

Europa schottete sich wegen der in Großbritannien identifizierten Variante des Virus zunehmend vom Vereinigten Königreich ab. Deutschland und zahlreiche andere europäische Länder hatten am Sonntag Flugverbote oder Grenzschließungen zum Vereinigten Königreich verkündet. Das Virus ist nach ersten Erkenntnissen britischer Wissenschaftler um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form.

Angst vor verschobener Wirtschaftserholung

Die Börse hat dabei weniger Sorgen über die medizinische Seite, sondern die Wirtschaft: Die Lockdowns würden voraussichtlich länger dauern als erhofft, und das drücke dann auch im kommenden Jahr auf das Wirtschaftswachstum. Neben dem Brexit tue sich hier eine zweite Problemquelle auf, hieß es.

Auch die Bekanntgabe der EU-Behörde EMA, den Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer zuzulassen, sorgte an den Märkten nicht für Entspannung.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com