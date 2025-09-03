RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken RELX am Abend ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von RELX. Zuletzt sprang die RELX-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 46,88 USD zu.

Um 20:06 Uhr sprang die RELX-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 46,88 USD zu. Die RELX-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,92 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,87 USD. Von der RELX-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 322.293 Stück gehandelt.

Am 28.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,30 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,11 Prozent könnte die RELX-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 44,20 USD. Mit einem Kursverlust von 5,71 Prozent würde die RELX-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten RELX-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,899 USD aus.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von RELX wird am 12.02.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RELX-Aktie in Höhe von 1,73 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude

RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt nach