DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.436 -0,4%Nas21.687 -0,1%Bitcoin94.912 -0,1%Euro1,1720 +0,6%Öl65,70 -1,8%Gold3.595 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Broadcom A2JG9Z Amazon 906866 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F Porsche PAG911
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google -- Broadcom mit starker Bilanz -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Amazon, BYD im Fokus
Top News
Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht
Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Kursverlauf

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX verteuert sich am Abend

05.09.25 20:24 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX verteuert sich am Abend

Die Aktie von RELX gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die RELX-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 46,93 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
40,18 EUR 0,02 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von RELX nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 0,3 Prozent auf 46,93 USD. Die RELX-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,40 USD an. Bei 47,11 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 246.570 RELX-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,30 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RELX-Aktie mit einem Kursplus von 19,97 Prozent wieder erreichen. Am 16.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,20 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 6,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

RELX-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,840 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,899 USD aus.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von RELX wird am 12.02.2026 gerechnet. RELX dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,73 USD je RELX-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude

RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt nach

Ausgewählte Hebelprodukte auf RELX

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RELX

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)

DatumRatingAnalyst
09.02.2018RELX BuyDeutsche Bank AG
15.05.2017RELX NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.02.2018RELX BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2017RELX NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen