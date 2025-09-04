RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX verteuert sich am Abend

Kursverlauf

Die Aktie von RELX gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die RELX-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 46,93 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von RELX nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 0,3 Prozent auf 46,93 USD. Die RELX-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,40 USD an. Bei 47,11 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 246.570 RELX-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,30 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RELX-Aktie mit einem Kursplus von 19,97 Prozent wieder erreichen. Am 16.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,20 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 6,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

RELX-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,840 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,899 USD aus.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von RELX wird am 12.02.2026 gerechnet. RELX dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,73 USD je RELX-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude

RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt nach