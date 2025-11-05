RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken RELX am Mittwochnachmittag ins Plus

Kurs der RELX

Die Aktie von RELX gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 44,59 USD zu.

Das Papier von RELX legte um 15:51 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 44,59 USD. Der Kurs der RELX-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,59 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 44,35 USD. Zuletzt wurden via New York 23.126 RELX-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,26 Prozent könnte die RELX-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,89 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,57 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für RELX-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,840 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,893 USD belaufen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von RELX wird am 12.02.2026 gerechnet. Am 18.02.2027 wird RELX schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,71 USD je RELX-Aktie.

Redaktion finanzen.net

