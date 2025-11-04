RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Nachmittag in Grün
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von RELX. Die RELX-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 44,28 USD.
Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 44,28 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RELX-Aktie bisher bei 44,41 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,32 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.494 RELX-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 56,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.05.2025). Der derzeitige Kurs der RELX-Aktie liegt somit 21,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2025 bei 43,89 USD. Abschläge von 0,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,893 USD. Im Vorjahr hatte RELX 0,840 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte RELX am 12.02.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,71 USD je Aktie in den RELX-Büchern.
