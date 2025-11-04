DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -0,3%Nas23.524 -1,3%Bitcoin89.340 -3,4%Euro1,1491 -0,3%Öl64,49 -0,5%Gold3.966 -0,9%
RELX im Blick

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Nachmittag in Grün

04.11.25 16:08 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Nachmittag in Grün

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von RELX. Die RELX-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 44,28 USD.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 44,28 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RELX-Aktie bisher bei 44,41 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,32 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.494 RELX-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 56,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.05.2025). Der derzeitige Kurs der RELX-Aktie liegt somit 21,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2025 bei 43,89 USD. Abschläge von 0,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,893 USD. Im Vorjahr hatte RELX 0,840 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte RELX am 12.02.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,71 USD je Aktie in den RELX-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

RELX-Aktie gibt dennoch ab: Ausblick bestätigt

Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude

RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt

