RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Montagnachmittag verlustreich
Die Aktie von RELX gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RELX-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 43,94 USD.
Um 15:49 Uhr fiel die RELX-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 43,94 USD ab. Im Tief verlor die RELX-Aktie bis auf 43,94 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 44,17 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.189 RELX-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RELX-Aktie derzeit noch 28,13 Prozent Luft nach oben. Bei 43,89 USD fiel das Papier am 31.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RELX-Aktie derzeit noch 0,11 Prozent Luft nach unten.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,840 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,893 USD.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können RELX-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,71 USD je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
