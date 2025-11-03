RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Montagabend vermehrt von RELX

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von RELX. Die RELX-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 44,12 USD abwärts.

Der RELX-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:03 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 44,12 USD. Bei 43,92 USD markierte die RELX-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 44,17 USD. Von der RELX-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 82.442 Stück gehandelt.

Bei 56,30 USD markierte der Titel am 28.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2025 bei 43,89 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RELX-Aktie 0,52 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,893 USD. Im Vorjahr hatte RELX 0,840 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert. RELX dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,71 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

RELX-Aktie gibt dennoch ab: Ausblick bestätigt

Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude

RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt