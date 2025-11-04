RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Dienstagabend im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von RELX. Die RELX-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 44,11 USD ab.
Die RELX-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 44,11 USD. Bei 44,03 USD markierte die RELX-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 44,32 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 112.819 RELX-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,30 USD. Dieser Kurs wurde am 28.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2025 (43,89 USD). Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 0,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,893 USD. Im Vorjahr hatte RELX 0,840 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,71 USD je Aktie in den RELX-Büchern.
