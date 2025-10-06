RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX präsentiert sich am Montagabend fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von RELX. Im New York-Handel gewannen die RELX-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Um 20:03 Uhr stieg die RELX-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 46,71 USD. Bei 46,77 USD erreichte die RELX-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 46,77 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 131.545 RELX-Aktien.
Am 28.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RELX-Aktie derzeit noch 20,53 Prozent Luft nach oben. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,20 USD. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 5,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,899 USD. Im Vorjahr erhielten RELX-Aktionäre 0,840 USD je Wertpapier.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von RELX rechnen Experten am 18.02.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RELX-Aktie in Höhe von 1,72 USD im Jahr 2025 aus.
