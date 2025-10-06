DAX24.430 +0,2%Est505.635 -0,3%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,26 +1,5%Nas22.899 +0,5%Bitcoin106.423 +0,9%Euro1,1718 -0,1%Öl65,10 +1,2%Gold3.951 +1,6%
Aktie im Blick

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Nachmittag im Aufwind

06.10.25 16:10 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Nachmittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RELX. Das Papier von RELX legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 46,46 USD.

Die RELX-Aktie konnte um 15:51 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 46,46 USD. In der Spitze gewann die RELX-Aktie bis auf 46,77 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,77 USD. Bisher wurden heute 25.662 RELX-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,30 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 44,20 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für RELX-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,899 USD ausgeschüttet werden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte RELX am 12.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von RELX.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 USD je RELX-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

