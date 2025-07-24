RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Abend auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von RELX. Zuletzt ging es für das RELX-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 47,16 USD.

Das Papier von RELX legte um 20:04 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 47,16 USD. In der Spitze legte die RELX-Aktie bis auf 47,31 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 47,20 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 130.981 RELX-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,38 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,20 USD ab. Mit Abgaben von 6,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass RELX-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,899 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete RELX 0,840 USD aus.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von RELX wird am 12.02.2026 gerechnet. Am 18.02.2027 wird RELX schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der RELX-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,73 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

