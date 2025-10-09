RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Donnerstagabend mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von RELX. Die RELX-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 45,09 USD abwärts.

Die RELX-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:06 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 45,09 USD. Die RELX-Aktie sank bis auf 44,83 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,40 USD. Bisher wurden via New York 121.367 RELX-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Mit einem Zuwachs von 24,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,20 USD ab. Mit Abgaben von 1,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,840 USD an RELX-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,899 USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RELX ein EPS in Höhe von 1,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

