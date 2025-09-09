DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.539 -0,4%Nas21.944 +0,3%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1712 ±0,0%Öl67,74 +1,8%Gold3.643 +0,5%
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

10.09.25 16:11 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RELX. Die RELX-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 46,25 USD nach.

RELX PLC (ex Reed Elsevier)
40,30 EUR 0,12 EUR 0,30%
Die RELX-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 46,25 USD. Der Kurs der RELX-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,11 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,45 USD. Zuletzt wechselten via New York 31.005 RELX-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,73 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2024 auf bis zu 44,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass RELX-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,900 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete RELX 0,840 USD aus.

Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte RELX Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass RELX im Jahr 2025 1,73 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

