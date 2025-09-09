RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Mittwochabend mit Kurseinbußen
Die Aktie von RELX gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die RELX-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,3 Prozent auf 45,18 USD ab.
Um 20:06 Uhr ging es für die RELX-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 4,3 Prozent auf 45,18 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RELX-Aktie bisher bei 45,07 USD. Bei 46,45 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der RELX-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 380.553 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,30 USD) erklomm das Papier am 28.05.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RELX-Aktie derzeit noch 24,61 Prozent Luft nach oben. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,20 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,17 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,900 USD. Im Vorjahr erhielten RELX-Aktionäre 0,840 USD je Wertpapier.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte RELX am 12.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass RELX einen Gewinn von 1,73 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
