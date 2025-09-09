DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.453 -0,6%Nas21.833 -0,2%Bitcoin97.038 +1,8%Euro1,1701 -0,1%Öl67,57 +1,6%Gold3.644 +0,5%
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Mittwochabend mit Kurseinbußen

10.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von RELX gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die RELX-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,3 Prozent auf 45,18 USD ab.

Um 20:06 Uhr ging es für die RELX-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 4,3 Prozent auf 45,18 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RELX-Aktie bisher bei 45,07 USD. Bei 46,45 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der RELX-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 380.553 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,30 USD) erklomm das Papier am 28.05.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RELX-Aktie derzeit noch 24,61 Prozent Luft nach oben. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,20 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,17 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,900 USD. Im Vorjahr erhielten RELX-Aktionäre 0,840 USD je Wertpapier.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte RELX am 12.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RELX einen Gewinn von 1,73 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

NameHebelKOEmittent
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

