RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Montagnachmittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RELX. Zuletzt ging es für das RELX-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 46,85 USD.

Die RELX-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 46,85 USD. Kurzfristig markierte die RELX-Aktie bei 46,90 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 46,84 USD. Zuletzt wechselten via New York 54.856 RELX-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,30 USD) erklomm das Papier am 28.05.2025. 20,17 Prozent Plus fehlen der RELX-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 44,20 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RELX-Aktie 6,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,900 USD. Im Vorjahr erhielten RELX-Aktionäre 0,840 USD je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der RELX-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,73 USD je Aktie in den RELX-Büchern.

