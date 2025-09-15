DAX23.876 +0,6%ESt505.527 +0,4%Top 10 Crypto15,53 ±0,0%Dow46.145 -0,4%Nas22.522 -0,3%Bitcoin96.393 -1,1%Euro1,1729 ±0,0%Öl67,07 -0,9%Gold3.838 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Wolfspeed A41JEH HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX im Plus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Aktie im Blick

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

30.09.25 16:10 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von RELX. Zuletzt sprang die RELX-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 47,69 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
40,22 EUR -0,08 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 47,69 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RELX-Aktie bisher bei 47,79 USD. Mit einem Wert von 47,63 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten RELX-Aktien beläuft sich auf 54.170 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der RELX-Aktie. Bei 44,20 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass RELX-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,900 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete RELX 0,840 USD aus.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 USD je RELX-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude

RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt nach

Ausgewählte Hebelprodukte auf RELX

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RELX

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)

DatumRatingAnalyst
09.02.2018RELX BuyDeutsche Bank AG
15.05.2017RELX NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.02.2018RELX BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2017RELX NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen