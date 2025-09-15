RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von RELX. Zuletzt sprang die RELX-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 47,69 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 47,69 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RELX-Aktie bisher bei 47,79 USD. Mit einem Wert von 47,63 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten RELX-Aktien beläuft sich auf 54.170 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der RELX-Aktie. Bei 44,20 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass RELX-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,900 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete RELX 0,840 USD aus.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 USD je RELX-Aktie belaufen.

