Fokus auf Aktienkurs

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX präsentiert sich am Montagabend stärker

15.09.25 20:24 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX präsentiert sich am Montagabend stärker

Die Aktie von RELX gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die RELX-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 46,85 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
39,90 EUR 0,34 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von RELX legte um 20:03 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 46,85 USD. Der Kurs der RELX-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 47,00 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,84 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 263.595 RELX-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Gewinne von 20,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,20 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die RELX-Aktie mit einem Verlust von 5,66 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten RELX-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,900 USD aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. RELX dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,73 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

