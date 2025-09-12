RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX präsentiert sich am Montagabend stärker
Die Aktie von RELX gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die RELX-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 46,85 USD nach oben.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von RELX legte um 20:03 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 46,85 USD. Der Kurs der RELX-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 47,00 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,84 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 263.595 RELX-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Gewinne von 20,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,20 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die RELX-Aktie mit einem Verlust von 5,66 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten RELX-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,900 USD aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. RELX dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,73 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RELX-Aktie
Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude
RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt
Ausgewählte Hebelprodukte auf RELX
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RELX
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)
Analysen zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen