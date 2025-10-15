RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Mittwochnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RELX. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 45,04 USD.
Das Papier von RELX gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 45,04 USD abwärts. Im Tief verlor die RELX-Aktie bis auf 44,82 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,86 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.490 RELX-Aktien.
Am 28.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,30 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 16.11.2024 Kursverluste bis auf 44,20 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,87 Prozent würde die RELX-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,840 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,898 USD.
Am 12.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte RELX die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
