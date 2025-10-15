RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX büßt am Abend ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von RELX. Die RELX-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 44,99 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 20:06 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 44,99 USD. Die RELX-Aktie sank bis auf 44,82 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,86 USD. Zuletzt wurden via New York 157.779 RELX-Aktien umgesetzt.
Bei 56,30 USD markierte der Titel am 28.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 25,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,20 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RELX-Aktie 1,75 Prozent sinken.
Nachdem RELX seine Aktionäre 2024 mit 0,840 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,898 USD je Aktie ausschütten.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte RELX am 12.02.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RELX-Aktie in Höhe von 1,72 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RELX-Aktie
Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude
RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt
Ausgewählte Hebelprodukte auf RELX
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RELX
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
Nachrichten zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)
Analysen zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen