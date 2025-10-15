DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.304 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1645 +0,3%Öl62,11 -0,3%Gold4.211 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 NEL ASA A0B733 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 853292
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: Dow letztlich knapp im Minus -- DAX schließt schwächer -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
China schickt Rüstungsriesen abwärts: Warum die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK an Wert verlieren China schickt Rüstungsriesen abwärts: Warum die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK an Wert verlieren
DroneShield-Aktie seit Tagen unter Druck: Bringt die neue Unternehmensmeldung die Wende? DroneShield-Aktie seit Tagen unter Druck: Bringt die neue Unternehmensmeldung die Wende?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Aktienentwicklung

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX büßt am Abend ein

15.10.25 20:23 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX büßt am Abend ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von RELX. Die RELX-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 44,99 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
38,62 EUR -0,54 EUR -1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 20:06 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 44,99 USD. Die RELX-Aktie sank bis auf 44,82 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,86 USD. Zuletzt wurden via New York 157.779 RELX-Aktien umgesetzt.

Bei 56,30 USD markierte der Titel am 28.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 25,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,20 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RELX-Aktie 1,75 Prozent sinken.

Nachdem RELX seine Aktionäre 2024 mit 0,840 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,898 USD je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte RELX am 12.02.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RELX-Aktie in Höhe von 1,72 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude

RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt nach

Ausgewählte Hebelprodukte auf RELX

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RELX

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)

DatumRatingAnalyst
09.02.2018RELX BuyDeutsche Bank AG
15.05.2017RELX NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.02.2018RELX BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2017RELX NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen