RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX büßt am Abend ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von RELX. Die RELX-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 44,99 USD.

Die Aktie verlor um 20:06 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 44,99 USD. Die RELX-Aktie sank bis auf 44,82 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,86 USD. Zuletzt wurden via New York 157.779 RELX-Aktien umgesetzt.

Bei 56,30 USD markierte der Titel am 28.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 25,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,20 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RELX-Aktie 1,75 Prozent sinken.

Nachdem RELX seine Aktionäre 2024 mit 0,840 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,898 USD je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte RELX am 12.02.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RELX-Aktie in Höhe von 1,72 USD im Jahr 2025 aus.

