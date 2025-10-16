ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 16. Oktober
DOW JONES--Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 16. Oktober wirksam:
===
+ SDAX +
- AUFNAHME
- HERAUSNAHME
Ceconomy
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 16, 2025 00:20 ET (04:20 GMT)
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.2025
|Medios Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13.08.2025
|Medios Kaufen
|Warburg Research
|14.05.2025
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.2025
|Medios Kaufen
|Warburg Research
