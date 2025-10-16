DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.307 +0,1%Top 10 Crypto15,22 -1,6%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.301 +0,3%Euro1,1657 +0,1%Öl62,47 ±0,0%Gold4.232 +0,6%
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 16. Oktober

16.10.25 06:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ceconomy St.
4,36 EUR -0,01 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Medios AG
13,58 EUR -0,08 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 16. Oktober wirksam:

===

+ SDAX +

- AUFNAHME

Medios

- HERAUSNAHME

Ceconomy

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2025 00:20 ET (04:20 GMT)

