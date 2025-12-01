DAX23.589 -1,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,69 -6,2%Nas23.276 -0,4%Bitcoin74.409 -4,5%Euro1,1609 +0,1%Öl63,28 +0,1%Gold4.233 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich unter Druck -- US-Börsen schließen in Rot -- NVIDIA macht Milliardendeal mit Synopsys -- Qualitätsmängel bei Airbus A320-Jets -- Bitcoin, BYD, Rheinmetall & Co., Palantir, TKMS im Fokus
Top News
Rohstoffe im November 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. Rohstoffe im November 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Tesla-Aktie im Visier: Jeder fünfte Model Y fällt durch - Debakel beim TÜV Tesla-Aktie im Visier: Jeder fünfte Model Y fällt durch - Debakel beim TÜV
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!

Völkerrechtsbruch?: Weißes Haus stärkt Hegseth den Rücken

01.12.25 22:38 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In der Debatte um einen möglicherweise völkerrechtswidrigen US-Angriff auf ein Boot in der Karibik stellt sich das Weiße Haus hinter Pentagon-Chef Pete Hegseth. Der Minister habe die Operation autorisiert, räumte Sprecherin Karoline Leavitt ein. Zugleich wies sie aber Darstellungen zurück, wonach Hegseth einen zweiten Schlag auf dasselbe Boot persönlich angeordnet habe.

Wer­bung

Hintergrund sind Berichte des Senders CNN und der "Washington Post" aus der vergangenen Woche, wonach das US-Militär am 2. September ein mutmaßliches Drogenschmugglerboot in der Karibik zunächst mit einem Schlag angegriffen und zwei überlebende Männer anschließend durch einen zweiten Schlag getötet haben soll. Der zweite Angriff könnte laut Experten gegen das Völkerrecht verstoßen haben - die Männer hatten sich der "Washington Post" zufolge an das schwelende Wrack geklammert und stellten keine unmittelbare Bedrohung dar.

Berichte: Hegseth ordnete an, "alle zu töten"

Beide Medien berichteten, Hegseth habe zuvor selbst die Anweisung gegeben, "alle zu töten". Laut CNN ist aber unklar, ob der Minister vor dem zweiten Angriff von den Überlebenden wusste. Nach Informationen der "Washington Post" wurde der zweite Schlag angeordnet, nachdem die Überlebenden gesichtet worden waren, um Hegseths Anweisung zu erfüllen.

Seit Wochen greift das US-Militär Boote mit angeblichen Drogenschmugglern in der Karibik und im Pazifik an. Die rechtliche Grundlage der Operationen ist allgemein umstritten. Bei dem Schlag am 2. September - es war der erste bekannte dieser Art - wurden nach Angaben der US-Regierung elf Menschen getötet. Insgesamt wurden demnach seit Beginn der Angriffe rund 80 Menschen getötet.

Wer­bung

Hegseth spricht von "fabrizierten" Berichten

Hegseth hat die Vorwürfe im Kontext der Schläge am 2. September zurückgewiesen. Auf der Plattform X sprach er von "fabrizierten" Medienberichten, die darauf abzielten, das US-Militär zu diskreditieren. Präsident Donald Trump stellte sich hinter seinen Minister. Auf die Frage, ob ein solcher Befehl akzeptabel wäre, sagte der Republikaner über Hegseth: "Er sagt, er hat es nicht getan, also muss ich diese Entscheidung nicht treffen."

In der Pressekonferenz im Weißen Haus am Montag hakten dann mehrere Reporter hartnäckig bei Sprecherin Leavitt nach, wer den zweiten Schlag angeordnet habe und ob bewusst keine Überlebenden zurückgelassen wurden. Leavitt erklärte, Hegeseth habe den zuständigen Admiral autorisiert, die Schläge auszuführen. Sie sagte nicht, dass Hegseth den zweiten Schlag direkt angeordnet habe und betonte stattdessen, der Admiral habe "innerhalb seiner Befugnisse und des Gesetzes gehandelt".

Demokrat nennt Hegseth "unqualifiziert"

Auf die Frage, welches Recht es erlaube, Überlebende gezielt zu töten, erklärte die Sprecherin, der Angriff sei "zur Selbstverteidigung" erfolgt und "im Einklang mit dem Recht bewaffneter Konflikte" durchgeführt worden.

Wer­bung

Der demokratische Senator Mark Kelly zeigte sich besorgt. Angehörige des US-Militärs müssten die Gesetzeslage kennen, sagte er und forderte eine Untersuchung des Vorfalls. Ein "unqualifizierter Verteidigungsminister" habe aber dafür wichtiges Personal entlassen. Hegseth laufe herum und rede von "Kriegermentalität und darüber, Menschen zu töten", kritisierte Kelly - das sei "nicht die Botschaft, die vom Verteidigungsminister kommen sollte"./gei/DP/mis