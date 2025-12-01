INDEXÄNDERUNG/Lanxess müssen den Stoxx-600 verlassen

DOW JONES--Die Aktien von Lanxess müssen den Stoxx-600 verlassen. Wie der Indexbetreiber Stoxx Ltd. mitteilte, werden die Aktien von Verisure, Quilter, Airtel Africa, de Longhi, Huber + Suhner sowie Asseco Poland neu in den Index aufgenommen. Ihren Platz räumen müssen dagegen Diasorin, Tate & Lyle, Lanxess, SEB, Hemnet und Ocado. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Dezember in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ STOXX50

AUFNAHME

- Airtel Africa

- Asseco Poland

- De Longhi

- Huber + Suhner

- Quilter

- Verisure

+ STOXX50

HERAUSNAHME

- Diasorin

- Hemnet

- Lanxess

- Ocado

- SEB

- Tate & Lyle

===

