INDEXÄNDERUNG/Lanxess müssen den Stoxx-600 verlassen
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Die Aktien von Lanxess müssen den Stoxx-600 verlassen. Wie der Indexbetreiber Stoxx Ltd. mitteilte, werden die Aktien von Verisure, Quilter, Airtel Africa, de Longhi, Huber + Suhner sowie Asseco Poland neu in den Index aufgenommen. Ihren Platz räumen müssen dagegen Diasorin, Tate & Lyle, Lanxess, SEB, Hemnet und Ocado. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Dezember in Kraft.
Die Indexänderungen im Einzelnen:
===
+ STOXX50
AUFNAHME
- Asseco Poland
- De Longhi
- Huber + Suhner
- Quilter
- Verisure
+ STOXX50
HERAUSNAHME
- Diasorin
- Hemnet
- Lanxess
- Ocado
- SEB
- Tate & Lyle
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 01, 2025 16:45 ET (21:45 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airtel Africa
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airtel Africa
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.11.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.2025
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07.10.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|24.09.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.08.2025
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.2025
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|06.11.2025
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.11.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen