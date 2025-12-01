DAX23.589 -1,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,69 -6,2%Nas23.276 -0,4%Bitcoin74.409 -4,5%Euro1,1609 +0,1%Öl63,28 +0,1%Gold4.233 +0,4%
INDEX-MONITOR/Nach fortgesetztem Kursrutsch: Lanxess raus aus Stoxx Europe 600

01.12.25 22:37 Uhr
ZUG (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern LANXESS muss nach jahrelangem Kursrutsch den breit gefassten europäischen Index Stoxx Europe 600 verlassen. Umgesetzt wird dies per Handelsstart am Montag, den 22. Dezember, wie der zur Deutschen Börse gehörende Indexanbieter Stoxx am Montagabend mitteilte. Lanxess hat allein 2025 bereits rund ein Viertel seines Börsenwertes verloren, womit der MDAX-Konzern im europäischen Branchenindex Stoxx Europe 600 Chemicals zu den schwächsten Werten zählt. Längerfristig sieht es noch trüber aus: Seit Ende 2020 summieren sich die Kursverluste auf mehr als 70 Prozent.

Lanxess leidet wie die gesamte Branche nicht nur unter Wirtschaftsproblemen in Deutschland, auch die im längerfristigen Vergleich schon seit einiger Zeit trägere Wirtschaft Chinas hinterlässt Spuren. Zudem drängen - auch wegen der US-Zölle auf Einfuhren aus China - zunehmend chinesische Chemieunternehmen mit Billigexporten nach Europa./mis

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
28.11.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025LANXESS UnderweightBarclays Capital
11.11.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
06.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
07.11.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025LANXESS HaltenDZ BANK
06.11.2025LANXESS NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.11.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025LANXESS UnderweightBarclays Capital
11.11.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.

