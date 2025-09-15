RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Dienstagnachmittag kaum verändert
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von RELX. Bei der RELX-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 46,86 USD.
Die RELX-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 46,86 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die RELX-Aktie bei 46,99 USD. Zwischenzeitlich weitete die RELX-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,86 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,92 USD. Von der RELX-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.452 Stück gehandelt.
Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,15 Prozent könnte die RELX-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 16.11.2024 Kursverluste bis auf 44,20 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 6,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem RELX seine Aktionäre 2024 mit 0,840 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,900 USD je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können RELX-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RELX-Gewinn in Höhe von 1,73 USD je Aktie aus.
