RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX zeigt sich am Nachmittag freundlich
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von RELX. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 48,22 USD zu.
Die RELX-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 48,22 USD. Zwischenzeitlich stieg die RELX-Aktie sogar auf 48,40 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,19 USD. Zuletzt wurden via New York 62.890 RELX-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,30 USD) erklomm das Papier am 28.05.2025. 16,76 Prozent Plus fehlen der RELX-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 44,20 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RELX-Aktie 8,34 Prozent sinken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,840 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,900 USD.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der RELX-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.
Den erwarteten Gewinn je RELX-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,73 USD fest.
