Handelskonflikt und Tech-Giganten im Blick: DAX kann nach Richtungssuche etwas höher schließen
So bewegt sich RELX

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX tendiert am Dienstagabend nordwärts

21.10.25 20:23 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX tendiert am Dienstagabend nordwärts

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von RELX. Zuletzt stieg die RELX-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 46,40 USD.

Im New York-Handel gewannen die RELX-Papiere um 19:57 Uhr 0,6 Prozent. Im Tageshoch stieg die RELX-Aktie bis auf 46,47 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,18 USD. Bisher wurden heute 130.297 RELX-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,30 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der RELX-Aktie. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,20 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RELX-Aktie 4,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass RELX-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,898 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete RELX 0,840 USD aus.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte RELX am 12.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RELX einen Gewinn von 1,72 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

