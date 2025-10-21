DAX24.326 +0,3%Est505.688 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.980 -0,1%Bitcoin97.024 +2,1%Euro1,1609 -0,3%Öl60,78 -0,3%Gold4.138 -5,0%
So entwickelt sich RELX

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

21.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von RELX gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RELX zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 46,38 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 46,38 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die RELX-Aktie bei 46,43 USD. Bei 46,18 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 25.075 RELX-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,30 USD. Dieser Kurs wurde am 28.05.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der RELX-Aktie ist somit 21,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 44,20 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RELX-Aktie derzeit noch 4,70 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten RELX-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,840 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,898 USD.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte RELX am 12.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können RELX-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je RELX-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,72 USD fest.

Redaktion finanzen.net

09.02.2018RELX BuyDeutsche Bank AG
15.05.2017RELX NeutralUBS AG
