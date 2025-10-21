RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts
Die Aktie von RELX gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RELX zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 46,38 USD.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 46,38 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die RELX-Aktie bei 46,43 USD. Bei 46,18 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 25.075 RELX-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,30 USD. Dieser Kurs wurde am 28.05.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der RELX-Aktie ist somit 21,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 44,20 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RELX-Aktie derzeit noch 4,70 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 erhielten RELX-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,840 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,898 USD.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte RELX am 12.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können RELX-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.
Den erwarteten Gewinn je RELX-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,72 USD fest.
