RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Nachmittag mit Einbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RELX. Die RELX-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 46,58 USD.
Der RELX-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 46,58 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die RELX-Aktie bis auf 46,55 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,58 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 29.242 RELX-Aktien.
Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RELX-Aktie somit 17,26 Prozent niedriger. Bei 44,20 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RELX-Aktie derzeit noch 5,11 Prozent Luft nach unten.
Für RELX-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,899 USD ausgeschüttet werden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte RELX die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RELX-Gewinn in Höhe von 1,72 USD je Aktie aus.
