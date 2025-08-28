DAX23.957 -0,4%ESt505.367 -0,6%Top 10 Crypto15,33 -3,6%Dow45.410 -0,5%Nas21.436 -1,2%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1693 +0,1%Öl68,05 -0,3%Gold3.437 +0,6%
RELX im Fokus

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Nachmittag mit Einbußen

29.08.25 16:10 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Nachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RELX. Die RELX-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 46,58 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
40,34 EUR -0,02 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der RELX-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 46,58 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die RELX-Aktie bis auf 46,55 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,58 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 29.242 RELX-Aktien.

Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RELX-Aktie somit 17,26 Prozent niedriger. Bei 44,20 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RELX-Aktie derzeit noch 5,11 Prozent Luft nach unten.

Für RELX-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,899 USD ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte RELX die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RELX-Gewinn in Höhe von 1,72 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude

RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt nach

