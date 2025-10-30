RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Nachmittag leichter

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RELX. Das Papier von RELX befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 44,55 USD ab.

Das Papier von RELX befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 44,55 USD ab. In der Spitze büßte die RELX-Aktie bis auf 44,08 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 44,17 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 114.958 RELX-Aktien.

Bei 56,30 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RELX-Aktie ist somit 26,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,08 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,05 Prozent würde die RELX-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für RELX-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,840 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,894 USD belaufen.

Die RELX-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,71 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

