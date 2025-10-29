RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Mittwochabend vermehrt von RELX

RELX im Fokus

Die Aktie von RELX gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die RELX-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 3,0 Prozent auf 44,82 USD nach.

Das Papier von RELX befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,0 Prozent auf 44,82 USD ab. Die RELX-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,70 USD ab. Bei 45,71 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 171.946 RELX-Aktien.

Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 20,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,20 USD ab. Mit einem Kursverlust von 1,38 Prozent würde die RELX-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem RELX seine Aktionäre 2024 mit 0,840 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,894 USD je Aktie ausschütten.

Die RELX-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. RELX dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

In der RELX-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,71 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

